Olimpiadi invernali di Milano-Cortina | corsa contro il tempo Ritardi? Il ministro Abodi | Siamo agli ultimi ritocchi
Milano, 27 dicembre 2025 –????? Quarantadue giorni al traguardo. O meglio, all’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina con una cerimonia in mondovisione allo stadio di San Siro fissata il prossimo 6 febbraio. Milano-Cortina, Mattarella agli atleti: Italia vi guarda, una vetrina Le istituzioni pubbliche, dal Governo ai Comuni coinvolti, predicano ottimismo: tutto sarà pronto per i Giochi invernali che vedranno come principali poli di attrazione Milano e Cortina, la Lombardia e il Veneto. Ieri è sceso in pista, intervistato da Rtl 102.5, il ministro dello Sport Andrea Abodi sugli ultimi passi organizzativi in vista dell’evento a Cinque Cerchi: “Siamo sicuramente pronti, sono pronti gli atleti e le atlete, gli impianti sportivi che dovranno ospitare questo evento straordinario ed è pronta l’organizzazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
