Milano, 27 dicembre 2025 –????? Quarantadue giorni al traguardo. O meglio, all’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina con una cerimonia in mondovisione allo stadio di San Siro fissata il prossimo 6 febbraio. Milano-Cortina, Mattarella agli atleti: Italia vi guarda, una vetrina Le istituzioni pubbliche, dal Governo ai Comuni coinvolti, predicano ottimismo: tutto sarà pronto per i Giochi invernali che vedranno come principali poli di attrazione Milano e Cortina, la Lombardia e il Veneto. Ieri è sceso in pista, intervistato da Rtl 102.5, il ministro dello Sport Andrea Abodi sugli ultimi passi organizzativi in vista dell’evento a Cinque Cerchi: “Siamo sicuramente pronti, sono pronti gli atleti e le atlete, gli impianti sportivi che dovranno ospitare questo evento straordinario ed è pronta l’organizzazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: corsa contro il tempo. Ritardi? Il ministro Abodi: “Siamo agli ultimi ritocchi”

Leggi anche: Anche Latiano avrà il "suo" tedoforo per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026

Leggi anche: Rho Fiera accelera per Milano-Cortina: sopralluogo del ministro Abodi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L'Italia a Milano Cortina 2026: la squadra azzurra per i Giochi Olimpici Invernali, l'elenco aggiornato LIVE; Cerimonia d'apertura Olimpiadi Invernali 2026: all'inaugurazione di Milano Cortina si esibirà anche Sabrina Impacciatore; Olimpiadi 2026 Milano Cortina, Mattarella consegna il tricolore ai portabandiera. FOTO; Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari delle gare, tv, streaming.

Cerimonia d'apertura Olimpiadi Invernali 2026: all'inaugurazione di Milano Cortina si esibirà anche Pierfrancesco Favino - La star americana Mariah Carey sarà una delle protagoniste a San Siro il 6 febbraio 2026 per la Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina ... vogue.it