Milano, 24 dicembre 2025 – Poco più di un mese. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono alle porte: l’inaugurazione si terrà tra 44 giorni e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo in diretta a 'Non Stop News' su Rtl, si è detto sicuro che sarà “uno spettacolo meraviglioso”. E l’auspicio è che il messaggio della tregua olimpica "arrivi a destinazione" anche se la Russia non ferma le armi nemmeno a Natale: “Le Nazioni Unite l'hanno sottoscritta con consenso unanime e lo sport e' un contributo formidabile. La tregua olimpica non e' solo tradizione, e' un obiettivo che cerchiamo di perseguire durante i Giochi ma anche oltre”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano-Cortina 2026, il ministro Abodi: “Pronti, sarà uno spettacolo meraviglioso. Ora l’auspicio è la tregua olimpica”

Leggi anche: Milano Cortina, cerimonia del braciere: inizia il viaggio della Fiamma. Mattarella: «L'intera Italia sarà accanto a Milano e Cortina. Abbiamo chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata»

Leggi anche: Milano-Cortina 2026, l’Onu approva la tregua olimpica

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Giochi Milano Cortina 2026, 8 interdittive adottate dalla Struttura antimafia del Viminale; Il Presidente Mattarella consegna il Tricolore ai portabandiera di Milano Cortina 2026: “L'Italia sarà con voi”; Sicurezza: consegnata la nuova pala gommata della per Milano-Cortina 2026; Intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Cerimonia di consegna della bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026.

Milano-Cortina 2026, il ministro Abodi: “Pronti, sarà uno spettacolo meraviglioso. Ora l’auspicio è la tregua olimpica” - A 44 giorni dall’inaugurazione dei Giochi invernali, viene fatto il punto della situazione riguardo gli atleti, gli impianti e le infrastrutture ... ilgiorno.it