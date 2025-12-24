Milano-Cortina 2026 il ministro Abodi | Pronti sarà uno spettacolo meraviglioso Ora l’auspicio è la tregua olimpica
Milano, 24 dicembre 2025 – Poco più di un mese. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono alle porte: l’inaugurazione si terrà tra 44 giorni e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo in diretta a 'Non Stop News' su Rtl, si è detto sicuro che sarà “uno spettacolo meraviglioso”. E l’auspicio è che il messaggio della tregua olimpica "arrivi a destinazione" anche se la Russia non ferma le armi nemmeno a Natale: “Le Nazioni Unite l'hanno sottoscritta con consenso unanime e lo sport e' un contributo formidabile. La tregua olimpica non e' solo tradizione, e' un obiettivo che cerchiamo di perseguire durante i Giochi ma anche oltre”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Milano Cortina, cerimonia del braciere: inizia il viaggio della Fiamma. Mattarella: «L'intera Italia sarà accanto a Milano e Cortina. Abbiamo chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata»
Leggi anche: Milano-Cortina 2026, l’Onu approva la tregua olimpica
