il miglior presidente ue

Alcuni osservatori sostengono che il presidente dell'Unione Europea si stia distinguendo come il più efficace in carica, mentre non è chiaro come venga percepito dalla stampa americana. La sua gestione e le decisioni prese nell’ultimo periodo sono al centro dell’attenzione pubblica e politica. La discussione riguardo alla sua leadership continua a tenere banco tra analisti e cittadini europei.

Non so come giudichino gli americani il presidente Trump, ma si sta dimostrando il miglior presidente possibile dell'Unione Europea. E a guardar bene l'effetto che fa sui leader come l'inglese Starmer, il tedesco Merz e la nostra premier Giorgia Meloni (il bel Macron, per ora, se la cava ancora con i selfie a distanza) possiamo dire che la teoria Maga, che tanto è osteggiata nel Vecchio Continente, è invece la miglior ricetta per ridare a questa rachitica Unione un po' di peso politico. Adesso che la sinistra, fra imbarazzo e contraddizioni, di fatto è schierata con l'islamismo e i conservatori sono rimasti gli ultimi atlantisti, nel momento in cui la posta in gioco sono gli interessi dei cittadini dell'Europa, viene proprio da destra la spinta «Mega», Make Europe Great Again. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

