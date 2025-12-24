Articolo in breve. Dal fallimento ai trofei: De Laurentiis ha rilevato il Napoli in Serie C e lo ha portato a vincere due Scudetti in tre anni e una Supercoppa con Conte.. Confronto coi grandi presidenti: il suo percorso viene paragonato a quello di Agnelli, Berlusconi e Moratti, ma con presupposti molto più difficili.. Auguri per il 2026: tramite Radio CRC ha ringraziato i tifosi nel mondo e chiesto un nuovo anno di entusiasmo e meno infortuni.. Maradona e il ciuccio nel diario: ricorda una notte di lavoro con Diego e Claudia e l’amore nato da bambino per il ciuccio nei diari di Jacovitti.. Frecciata al Palazzo: denuncia un calendario eccessivo che sta distruggendo i giocatori e chiede una riforma profonda del sistema. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

De Laurentiis miglior presidente della Serie A: Due trofei, gli auguri per il 2026 e la frecciata al Palazzo

Il Napoli può aprire un ciclo? De Laurentiis migliore presidente della Serie A? Il Bologna è solo una favola? Il 3X3 di GOAL; MARIO GIUFFREDI A RADIO CRC: 'De Laurentiis miglior presidente della storia del Napoli.'; Dalle macerie della C ai 7 trofei con il Napoli: i tifosi esaltano De Laurentiis, Miglior presidente in Serie A; Se davvero vuole costruire lo stadio, De Laurentiis ingaggi un Conte della diplomazia e delle relazioni istituzionali Una figura alla Richelieu che abbia pieni poteri e assoluta autonomia (come il tecnico). Adl ha tanti pregi ma i tempi e i meccanismi della politic.

