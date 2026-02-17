Incendio Sannazaro Fico e Manfredi | Rinascerà Il ministro Giuli chiama sindaco e prefetto

L’incendio al Teatro Sannazaro, scoppiato questa mattina, ha spinto il ministro Giuli a chiamare immediatamente il sindaco Manfredi e il prefetto, per coordinare gli interventi. Manfredi e Fico hanno assicurato che il teatro “rinascera’”, promettendo di riparare i danni e di riaprire la struttura al più presto. Nel frattempo, i vigili del fuoco lavorano per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

La nota congiunta del sindaco di Napoli e del presidente della Regione. Sul posto anche l'assessore regionale alla Cultura Nini Cutaia. Nel pomeriggio il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi sarà a Napoli per un sopralluogo Sul devastante incendio che stamane ha colpito il Teatro Sannazaro, sono intervenuti attraverso una nota congiunta il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il presidente della giunta regionale campana, Roberto Fico. "Il rogo del teatro Sannazaro, avvenuto nelle prime ore del giorno nel quartiere Chiaia di Napoli, ci addolora e lascia sgomenti. Un pezzo della storia e dell’identità di Napoli che brucia è una ferita per tutti - sono le parole di Fico - Vogliamo esprimere profonda vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte, alla proprietaria e direttrice artistica del Teatro, Lara Sansone, e a tutte le maestranze del Sannazaro.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Un incendio ha distrutto completamente il teatro Sannazaro a Napoli, provocando danni ingenti alla struttura e lasciando senza casa molte persone.

