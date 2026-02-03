Il tempo cambia in modo deciso sull’Italia. Le previsioni segnalano piogge, temporali e neve, con le condizioni che peggiorano nelle prossime ore. Le regioni si preparano a un’ondata di maltempo che porterà acqua, vento e freddo, soprattutto in quota.

Il meteo peggiora e si appresta a spaventare l’Italia. Le prossime ore segnano un nuovo scivolone verso il maltempo, con l’Italia sotto una coltre irrequieta di nubi, piogge e qualche nevicata in quota. Nulla di apocalittico, sia chiaro, ma abbastanza da far rispolverare ombrelli e giacconi invernali. Nord, piogge in frenata ma neve che resiste. Al Settentrione il peggio sembra passato, con il meteo che, seppur lentamente, è in miglioramento. Questa mattina – ma anche le prossime – è atteso un meteo grigio, con piogge sparse soprattutto tra Triveneto e Romagna, e la neve sulle Alpi che scende fino alle colline più basse. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meteo sull’Italia: piogge, temporali e neve, il tempo cambia passo

L’Italia si prepara a un cambiamento climatico con temporali e piogge che coinvolgono diverse regioni.

