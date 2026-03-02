Percorso del Trofeo Laigueglia 2026 | il circuito finale che assegna la vittoria

Il percorso del Trofeo Laigueglia 2026 si apre con il circuito finale che deciderà il vincitore. La gara, una classica del ciclismo internazionale, si distingue per il suo fascino duraturo e ora presenta anche alcune novità nel tracciato. La competizione vede coinvolte diverse squadre e numerosi ciclisti pronti a sfidarsi su un percorso che si annuncia impegnativo e ricco di sorprese.

Il inizio della stagione ciclistica internazionale si caratterizza con una gara classica dal fascino intramontabile, ora arricchita da elementi di novità che ne amplificano l'interesse. Il Trofeo Laigueglia si corre mercoledì 4 marzo, e si presenta come uno degli appuntamenti chiave della Coppa Italia delle Regioni. L'evento si distingue per un profilo tecnico che coniuga tradizione e dinamismo, offrendo una vetrina alle squadre migliori e alle potenziali sorprese della stagione. La corsa in linea, giunta alla sessantatreesima edizione, parte da Albenga e si dirige verso Laigueglia, coprendo una distanza di 192 chilometri e totalizzando 2900 metri di dislivello. Trofeo Laigueglia, percorso inedito con l'inserimento della salita di CipressaLa classica ligure affronterà anche una delle salite chiave della Milano - Sanremo, percorso di 192 km da Albenga a Laigueglia. Ciclismo, il 63° Trofeo Laigueglia pronto a ridare inizio alla stagione delle classiche: il 4 marzo al via 24 squadreSaranno ben le 9 formazioni World Tour su di un percorso che non mancherà di novità, tra vere e proprie «chicche» sia sportive che di promozione del cicloturismo ponentino.