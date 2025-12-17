La vita scorre Bari la custodisce | il lampione del lungomare diventa l’anima della città nel video che conquista tutti
Bari si svela in un video emozionale che cattura l’essenza della città, trasformando un semplice lampione del lungomare nell’anima pulsante di Bari. Un racconto visivo che invita a vivere le emozioni di un luogo unico, tra tradizione e modernità. Scopri l’incantevole bellezza di Bari attraverso immagini che parlano di storia, cultura e passione, firmate BariExperience.
Bari si racconta attraverso le emozioni. È online il nuovo video emozionale e di promozione territoriale targato BariExperience.com, il portale dedicato a Bari - fondato dal barese Ivan Giuliani - da alcuni anni punto di riferimento online per chi desidera scoprire e vivere la città. Uno spot di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
“La vita scorre, Bari la custodisce”: il lampione del lungomare diventa simbolo della città nel nuovo video emozionale di BariExperience.com - com, piattaforma visitata ogni giorno da utenti provenienti da 168 paesi nel mondo. giornaledipuglia.com
La vita scorre, Bari la custodisce Video emozionale Visitare Bari e la Puglia
