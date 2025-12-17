Bari si svela in un video emozionale che cattura l’essenza della città, trasformando un semplice lampione del lungomare nell’anima pulsante di Bari. Un racconto visivo che invita a vivere le emozioni di un luogo unico, tra tradizione e modernità. Scopri l’incantevole bellezza di Bari attraverso immagini che parlano di storia, cultura e passione, firmate BariExperience.

© Baritoday.it - “La vita scorre, Bari la custodisce”: il lampione del lungomare diventa l’anima della città, nel video che conquista tutti

Bari si racconta attraverso le emozioni. È online il nuovo video emozionale e di promozione territoriale targato BariExperience.com, il portale dedicato a Bari - fondato dal barese Ivan Giuliani - da alcuni anni punto di riferimento online per chi desidera scoprire e vivere la città. Uno spot di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

