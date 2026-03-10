L'attrice ha annunciato tramite il suo profilo Instagram che interpreterà Madre Gothel nel nuovo film live-action di Rapunzel prodotto dalla Disney. La conferma arriva in un messaggio diretto ai follower, in cui fa riferimento al progetto cinematografico in lavorazione. La Disney sta realizzando una versione in live-action del celebre film animato, con l’obiettivo di riproporre la storia di Rapunzel.

L'attrice, sulla sua pagina Instagram, ha accennato al progetto della Disney che cercherà di replicare il successo del film animato. Lo sviluppo del progetto live-action tratto dal film animato Rapunzel - L'intreccio della torre è ripreso tra le fila della Disney e Kathryn Hahn ha confermato il suo coinvolgimento. La star collaborerà quindi nuovamente con lo studio dopo aver interpretato Agatha nella serie WandaVision e nello spinoff dedicato al suo personaggio nel MCU. La conferma dell'attrice condivisa sui social Il ruolo affidato a Kathryn Hahn nella nuova versione di Rapunzel - L'intreccio della torre è quello della malvagia Madre Gothel. La donna tiene la principessa Rapunzel (Teagan Croft) in una torre, distante dal resto del mondo per sfruttare i poteri . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Kathryn Hahn conferma che interpreterà Madre Gothel nel film live-action di Rapunzel

