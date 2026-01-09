Rapunzel | Kathryn Hahn in trattative per il ruolo di Madre Gothel nel prossimo Live-Action

Kathryn Hahn è in trattative per interpretare Madre Gothel nel prossimo adattamento live-action di Rapunzel – L’intreccio della torre. Il progetto si inserisce nella linea di remake Disney, ampliando l’offerta di film ispirati ai classici dell’animazione. L’attesa si concentra sulla lavorazione di questa nuova versione, che promette di portare una rilettura moderna e fedele alle atmosfere originali.

Il mondo dei remake live-action Disney continua a espandersi. Mentre l’attesa per il nuovo film di Oceania cresce, un altro amato classico dell’animazione sta finalmente prendendo forma: Rapunzel – L’intreccio della torre. Dopo l’annuncio dei protagonisti, le ultime indiscrezioni si concentrano sul volto della celebre villain. Secondo quanto riportato da Deadline, la Disney sarebbe in trattative avanzate con una delle star più amate del Marvel Cinematic Universe: Kathryn Hahn. Kathryn Hahn nel ruolo di Madre Gothel: un sogno dei fan che diventa realtà. Il nome di Kathryn Hahn (celebre per il ruolo di Agatha Harkness nell’MCU) circolava da tempo nelle liste dei “fancast” ideali per il ruolo di Madre Gothel. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

