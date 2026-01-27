Fare fronte comune contro il caro energia

In un contesto di crescente caro energia, la competitività della ceramica europea richiede azioni condivise. La tutela di questo settore, tra sfide energetiche e normative ambientali, è fondamentale per preservare l’industria e favorire uno sviluppo sostenibile. È importante trovare soluzioni equilibrate che supportino le imprese nel fronteggiare le difficoltà attuali, mantenendo al contempo gli standard ambientali richiesti.

La necessità di preservare la competitività della ceramica europea, messa a rischio dai crescenti costi energetici, dalla concorrenza dei Paesi extra-Ue e da una legislazione europea che in tema ambientale non tiene conto delle specificità dei settori ‘hard to abate’ come quello ceramico. Questo il tema al centro dell’incontro, svoltosi in Regione, alla presenza del vicepresidente dell’Emilia Romagna Vincenzo Colla e dei vertici di Confindustria Ceramica, che hanno dialogato con il viceministro dell’Industria della Generalitat Valenciana, Felipe Javier Carrasco Torres e una rappresentanza di Ascer, l’associazione nazionale ceramica iberica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Fare fronte comune contro il caro energia" Approfondimenti su Ceramica Europa La sinistra contro il caro energia, ma fu lei a non fare le riforme Caro energia, la zavorra della manifattura italiana. Confindustria contro il governo: “Privo di coraggio” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. The Cold CEO MELTS for the Little Girl Who Calls Him Dad—From Untouchable to the Sweetest Dad Ultime notizie su Ceramica Europa Argomenti discussi: Fare fronte comune contro il caro energia; Pecorino Roma Dop a Manhattan: fare fronte comune contro dazi; I sovranisti europei fanno fronte comune contro i dazi di Trump. La Lega è l'unica a esultare; Minore picchiato da coetanei, Azione Universitaria 'fare fronte comune'. Tutti uniti contro le truffeLa prevenzione è la prima forma di difesa, e la comunità del paese rivierasco ha deciso di fare fronte comune contro uno dei fenomeni più odiosi e diffusi degli ultimi anni: le truffe. Sabato 31 ... polesine24.it Pecorino Roma Dop a Manhattan: fare fronte comune contro daziRoma, 19 gen. (askanews) – Rafforzare il dialogo con le istituzioni, gli operatori economici ... msn.com Perché, fronte Tottenham, filtra che Frank oggi deve fare i conti con molti infortuni nella zona di attacco e non vorrebbe perderlo. x.com Stato di emergenza per #Sicilia, #Sardegna e #Calabria: il governo stanzia 100 milioni per fare fronte ai primi interventi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.