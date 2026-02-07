Le azioni di Stellantis hanno subito un tonfo, con perdite che si aggirano sui 22 miliardi di euro tra oneri e svalutazioni. Il settore automobilistico si trova a un bivio, mentre le conseguenze del Green Deal europeo si fanno sentire più che mai. Gli investitori sono preoccupati, e le aziende cercano di capire come affrontare questa tempesta di costi e cambiamenti.

Negli ultimi mesi notizie e annunci terremotanti sul mercato e sul settore automobilistico non sono certo mancati, ma i 22 miliardi di euro di oneri e svalutazioni annunciati da Stellantis raggiungono una nuova e più catastrofica magnitudo (-25 per cento in Borsa). Più in dettaglio si tratta di 14,7 miliardi per il riallineamento dei piani prodotto; 4,1 miliardi per la revisione degli accantonamenti garanzie; 1,3 miliardi per oneri di ristrutturazione (anche del personale) e 2,1 miliardi per il ridimensionamento della supply chain delle batterie con il conseguente rinvio delle Gigafactory, come nel caso di Termoli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il crollo di Stellantis, i danni del Green deal

Approfondimenti su Stellantis GreenDeal

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Stellantis GreenDeal

Argomenti discussi: Stellantis crolla in Borsa, 22,2 miliardi di oneri per il cambio strategia sull’elettrico; Stellantis, la sterzata sull’elettrico costa 22 miliardi nel 2025: stop al dividendo. Il titolo sfiora il -30% a Piazza Affari; Stellantis travolta da oneri per 22 miliardi: crollo in Borsa e stop al dividendo; Crollo Stellantis dopo la correzione di bilancio.

Stellantis, parla il ceo Filosa dopo il crollo in borsa: abbiamo sopravvalutato l'auto elettrica, ora pulizia nel bilancioL’ad in conference call spiega che il reset è decisivo per tornare a crescere. E aggiunge: nel 2026 Stellantis tornerà a essere profittevole. Società al lavoro su bond ibridi perpetui subordinati non ... milanofinanza.it

Perché Stellantis sta crollando in Borsa, spiegato sempliceTitolo in profondo rosso dopo le cifre preliminari 2025. Ecco i tre fattori chiave che hanno fatto scattare il panic selling ... motorbox.com

AZIONI STELLANTIS: UN CRATERE DA 5 MILIARDI NEL MERCATO Le azioni di Stellantis hanno subito un crollo drammatico, con una perdita di 5 miliardi di euro in poche ore. Questo tonfo del 21% è stato innescato da oneri per 22,2 miliardi legati a un "rialli facebook

“I dati sono peggiori delle attese”. Il mercato non perdona Stellantis, crollo in Borsa dopo il maxi profit warning da 22 miliardi x.com