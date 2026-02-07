Il crollo di Stellantis i danni del Green deal
Le azioni di Stellantis hanno subito un tonfo, con perdite che si aggirano sui 22 miliardi di euro tra oneri e svalutazioni. Il settore automobilistico si trova a un bivio, mentre le conseguenze del Green Deal europeo si fanno sentire più che mai. Gli investitori sono preoccupati, e le aziende cercano di capire come affrontare questa tempesta di costi e cambiamenti.
Negli ultimi mesi notizie e annunci terremotanti sul mercato e sul settore automobilistico non sono certo mancati, ma i 22 miliardi di euro di oneri e svalutazioni annunciati da Stellantis raggiungono una nuova e più catastrofica magnitudo (-25 per cento in Borsa). Più in dettaglio si tratta di 14,7 miliardi per il riallineamento dei piani prodotto; 4,1 miliardi per la revisione degli accantonamenti garanzie; 1,3 miliardi per oneri di ristrutturazione (anche del personale) e 2,1 miliardi per il ridimensionamento della supply chain delle batterie con il conseguente rinvio delle Gigafactory, come nel caso di Termoli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
