In un contesto di tensioni internazionali, si discute sulla possibilità di sospendere il green deal per tutelare l’economia. Le recenti battaglie tra Russia e Ucraina hanno mostrato che i conflitti hanno costi evidenti, e ora si considerano le conseguenze di un attacco di Usa e Israele all’Iran, che potrebbe influenzare i prezzi della benzina e le bollette dei cittadini.

Nessuna guerra è gratis, neppure quelle che non abbiamo dichiarato. Lo abbiamo imparato a nostre spese quattro anni fa, quando Vladimir Putin decise di invadere l’Ucraina. Lo stiamo risperimentando oggi, con l’attacco all’Iran da parte di Stati Uniti e Israele. Il primo effetto dell’intervento militare per eliminare il regime degli ayatollah è un aumento del prezzo europeo del gas: +39% in un solo giorno, mentre le quotazioni del greggio ormai sfiorano gli 80 dollari al barile. Del resto, un quinto del gas naturale liquefatto e pure del petrolio passano dallo Stretto di Hormuz, rotta commerciale che da sabato mattina è meglio non frequentare se non si vuole rischiare di vedere colare a picco la nave e il suo carico. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sospendere il green deal per salvare l’economia

Leggi anche: Auto, l’Italia in prima linea per annacquare il Green deal

Il crollo di Stellantis, i danni del Green dealNegli ultimi mesi notizie e annunci terremotanti sul mercato e sul settore automobilistico non sono certo mancati, ma i 22 miliardi di euro di oneri...

Una selezione di notizie su Sospendere il green deal per salvare...

Discussioni sull' argomento Sospendere il green deal per salvare l’economia; Green Deal, Urso contro l'Ets: Sospendiamolo, è come una tassa. Come funziona il sistema di quote di CO2 e perché l'Italia vuole cambiarlo; Il ministro Urso vuole sospendere l’Ets, ma uno stop al mercato della CO2 non passerà in Ue; Urso, Meloni e gli amici dell’industria: attacco alle politiche verdi dell’Ue.

Green Deal, l’Ue fa di nuovo retromarcia e studia tagli per 1 miliardo. I Verdi pronti a mollare Ursula von der LeyenIn ordine di tempo la nuova retromarcia della Commissione europea sul green deal è arrivata in queste ultime ore, e si tratta del taglio di 1 miliardo di euro all’anno in costi amministrativi, ... affaritaliani.it

Sospendere il cuore della politica climatica europea. È la richiesta avanzata dal governo italiano a Bruxelles e raccontata da Politico come «l’attacco più aggressivo finora» contro il sistema europeo di scambio delle emissioni. L’Emissions Trading System, in v - facebook.com facebook

Il Qatar si accingerebbe a sospendere la produzione di Gas Liquido x.com