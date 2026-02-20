Il ventiduenne del tennis Club Ancona sconfitto da Crivellari 1410 delle classifiche mondiali Primucci si ferma alle porte del tabellone principale A Trento erano in palio trentamila dollari

Leonardo Primucci, 22 anni del Tennis Club Ancona, ha perso contro Crivellari, numero 1410 al mondo, durante il torneo di Trento. La sfida si è conclusa con una sconfitta che ha impedito a Primucci di accedere al tabellone principale. Il match si è disputato su campi veloci, con Primucci che ha combattuto duramente ma ha ceduto nel terzo set. Il torneo da 30.000 dollari ha attirato molti giovani talenti italiani e stranieri. Primucci tornerà in campo la prossima settimana in un altro appuntamento internazionale.

Si ferma alle porte del tabellone principale l’avventura di Leonardo Primucci al M25 di Trento, torneo da 30.000 dollari di montepremi in corso sul cemento indoor. Il ventiduenne del Tennis Club Ancona, classe 2003, numero 1185 Atp e sesta testa di serie delle qualificazioni, è stato sconfitto nell’ultimo turno decisivo da Gabriele Crivellaro (numero 1410 delle classifiche mondiali) con il punteggio di 7-6 (tie-break 7-4), 6-3. Primucci era entrato nel tabellone del torneo di qualificazione con un convincente esordio contro Lorenzo Berto, regolato 6-4, 6-2. Contro Crivellaro, però, il marchigiano non è riuscito a capitalizzare il momento chiave del primo set: il tiebreak perso per 7-4 ha spostato l’inerzia dalla parte dell’avversario, che nel secondo parziale ha allungato con maggiore sicurezza chiudendo 6-3 dunque portando a casa l’incontro e la qualificazione al tabellone principale in due soli set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il ventiduenne del tennis Club Ancona sconfitto da Crivellari, 1410 delle classifiche mondiali. Primucci si ferma alle porte del tabellone principale. A Trento erano in palio trentamila dollari Leggi anche: Il ventiduenne anconetano alla prova della terra rossa. A inizio gennaio ha vinto a Marrakech. Primucci brilla in Francia nel tabellone principale del torneo "M15» di Bagnoles de l’Orne Leggi anche: Il giovane talento del Tennis Club Ancona ha conquistato il Marocco. Primucci conquista il torneo di Marrakech in coppia con il romagnolo Noah Perfetti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Si ferma alle porte del tabellone principale l'avventura di Leonardo Primucci al M25 di Trento, torneo da 30.000 dollari di montepremi in corso sul cemento indoor; Sinner a Euronews: Cercheremo di riprendere il ritmo dall'Australia; David Ferrer loda il Challenger di Tenerife: condizioni perfette, sto seguendo i miei ragazzi; Il ventiduenne del tennis Club Ancona sconfitto da Crivellari, 1410 delle classifiche mondiali. Primucci si ferma alle porte del tabellone principale. A Trento erano in palio trentamila dollari. Il ventiduenne del tennis Club Ancona sconfitto da Crivellari, 1410 delle classifiche mondiali. Primucci si ferma alle porte del tabellone principale. A Trento erano in palio ...Si ferma alle porte del tabellone principale l’avventura di Leonardo Primucci al M25 di Trento, torneo da 30.000 ... sport.quotidiano.net Sinner contro Mensik: il futuro del tennis si gioca a DohaJannik Sinner e Jakub Mensik si sfidano per la prima volta nel quarto di finale dell’ATP 500 di Doha. L'incontro mette a confronto due generazioni del tennis: da una parte il numero due del mondo, ... it.blastingnews.com Sabato 21 Febbraio arriva il Carnevaló al Nyx Club di Ancona…una sera all’insegna dello Chic e del Trash! Un ultima notte in maschera con il Party Wonder e tutta l’Energia de La Regina! Hits - Commercial - Reggaeton - Latin House - Trash - 00s In consolle - facebook.com facebook