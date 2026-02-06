Slitta la tassa da 2 euro sui piccoli pacchi extra Ue | perché l'imposta sarà sospesa e quando scatta

La tassa da 2 euro sui piccoli pacchi provenienti da fuori Ue sarà sospesa. La misura, che avrebbe dovuto entrare in vigore, potrebbe essere rinviata nel decreto Milleproroghe. La decisione arriva per frenare l’espansione di rivenditori online cinesi come Temu e Shein, che stanno conquistando sempre più clienti in Italia.

La correzione potrebbe arrivare nel decreto Milleproroghe: si va verso un rinvio della tassa da 2 euro sui mini pacchi di provenienza extra Ue, per contrastare l'espansione di rivenditori online cinesi come Temu e Shein. È possibile che slitti in attesa dell'entrata in vigore del nuovo dazio doganale di 3 euro su cui il Consiglio Ue ha già raggiunto un accordo per l'applicazione a partire dal prossimo 1 luglio.

