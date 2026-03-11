Il governo ha deciso di rinviare i tagli alle accise, mentre nel Consiglio dei ministri sono sparite le misure specifiche contro il caro energia. Durante la riunione, i ministri hanno discusso sulla necessità di individuare nuove fonti di finanziamento per coprire le spese previste. Il ministro ha annunciato che un intervento sarà comunque realizzato, ma ancora non ci sono dettagli definitivi sulle risorse da impiegare.

Niente accise mobili, niente piano casa, niente decreto fiscale. Il Consiglio dei ministri ha disatteso le aspettative. Anche se, non è esclusa una nuova riunione del cdm nel corso della settimana, forse già venerdì, nella quale potrebbe essere esaminato un intervento specifico sui carburanti. Secondo alcune fonti il motivo del ritardo risiede nel fatto che le accise mobili da sole non basterebbero per temperare l’emergenza prezzi. Si starebbe quindi lavorando ad un pacchetto più ampio che potrebbe entrare nel dl bollette. Resta il tema delle coperture, difficile reperirle nella situazione attuale, problema a cui il Mef sta lavorando in queste ore. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il governo rinvia i tagli alle accise e si mette a caccia delle coperture

Articoli correlati

Carburante alle stelle, prezzi sempre più alti. «Subito tagli alle accise o impossibile spostarsi»«Prezzo del carburante alle stelle in pochi giorni, il governo intervenga subito con una detassazione, altrimenti dovremmo dimenticarci delle auto».

Leggi anche: Stangata benzina e gasolio, si muove il governo: “Stop ai rincari”. Come funziona il taglio delle accise

Aggiornamenti e notizie su governo rinvia

Temi più discussi: Carburanti alle stelle, il Governo rinvia l’accisa mobile: è scontro con le associazioni; WTI e Brent crollano del 9%, ma i listini alla pompa volano mentre il Governo rinvia il taglio delle accise; Modifiche allo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; Piano casa, rinvio in vista: 950 milioni e molte incognite.

Pfas nell’acqua potabile, ennesima incoerenza: il Governo Meloni rinvia di 6 mesi l’applicazione dei limiti che l’Italia si era impostaCon la legge di Bilancio 2026 e i commi 622 e 623 all’articolo 1, il Governo ha introdotto una proroga di sei mesi a quel limite di 20 nanogrammi al litro per i quattro Pfas più pericolosi, disposto ... ilfattoquotidiano.it

Benzina e diesel, cosa farà il governo: le accise mobili e le 2 compagnie accusate di speculareSecondo il Mimit il pieno di gasolio è cresciuto di quasi 10 euro, quello della benzina di 4,50. L'accusa a due società: i prezzi medi applicati alla pompa sono aumentati più dei prezzi consigliati da ... msn.com

Longobardi (UIL FPL): stop ai ritardi sul TFS/TFR dei dipendenti pubblici, serve intervento chiaro e tempestivo del Governo “È inaccettabile continuare a rinviare la corresponsione del TFS/TFR ai lavoratori pubblici. Si tratta di salario differito che spetta ai - facebook.com facebook

Il Governo italiano ha fatto un passo indietro su una legge che avrebbe protetto la salute di milioni di persone dai PFAS. Una notizia che non può passare sotto silenzio! Questo passo indietro è un duro colpo per la salute pubblica, vista la diffusa contaminazio x.com