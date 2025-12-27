L’Etna continua ad eruttare fontane di lava e cenere vulcanica Gli aggiornamenti sull’aeroporto di Catania
Catania, 27 dicembre 2025 – Si intensifica l'attività eruttiva sui crateri sommitali dell'Etna dove nelle ultime 24 ore i sismografi dell'Ingv, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologa, hanno registrato esplosioni quasi continue. Cambia scenario dunque l'eruzione in corso sul vulcano dove l'attività stromboliana dai crateri sommitali si è trasformata in fontane di lava accompagnata dall'emissione di cenere vulcanica. È quanto emerge dal Vona (Volcano observatory notices for aviation), ovvero l'avviso per l'aviazione, di colore rosso, il massimo livello su una scala di quattro, emesso dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
