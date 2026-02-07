Nel ricordo di Peppino Impastato il fratello Giovanni incontra gli studenti

Nel ricordo di Peppino Impastato, il fratello Giovanni ha incontrato gli studenti del Trasimeno. L’occasione ha risvegliato discussioni e tensioni tra amministrazione e opposizioni. La visita di Giovanni Impastato ha portato in aula ricordi e riflessioni, ma anche qualche polemica politica.

La memoria di Peppino Impastato entra nelle scuole del Trasimeno, ma l'iniziativa trascina con sé una scia di aspre polemiche politiche che dividono l'amministrazione comunale e le opposizioni. Ieri, l'aula magna dell'Istituto "Birago" è stata il palcoscenico di un confronto diretto tra gli studenti delle secondarie di Passignano e Tuoro e Giovanni Impastato, fratello di Peppino, figura simbolo della resistenza alla criminalità organizzata. L'evento, intitolato "Una vita contro la mafia. I cento passi di Peppino Impastato", nasce da una collaborazione tra la Biblioteca comunale e la scuola. Un progetto che si inserisce in un percorso sulla legalità che il Comune porta avanti da tempo e che il sindaco, Sandro Pasquali, ha difeso con vigore: "Onorati di ospitare questo momento di riflessione.

