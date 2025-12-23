La Russa scherza in Senato | Banchi a rotelle sono diventati un cult di quest' Aula – Il video

Durante una seduta del Senato, La Russa ha scherzato sui banchi a rotelle, ormai diventati un'icona dell'Aula. La battuta è arrivata dopo la citazione di Gasparri, che ha ricordato i banchi introdotti durante l'emergenza Covid nel governo Conte II. L’episodio ha attirato l’attenzione, sottolineando come anche momenti di tensione possano essere accompagnati da un tono più leggero.

(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 "Chiudiamo ancora con i banchi a rotelle, sono diventati un cult di quest'Aula", scherza così La Russa in Senato dopo che Gasparri ha citato i banchi a rotelle, previsti dal Conte II durante l'emergenza Covid. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

