Concerto di Natale al Senato La Russa | La pace bene prezioso da conquistare – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 L'Aula del Senato ha ospitato il tradizionale Concerto di Natale con ospite d'onore Claudio Baglioni che si è esibito con l’Orchestra e il Coro del Teatro San Carlo di Napoli, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, con il Presidente del Senato Ignazio La Russa e le Alte cariche dello Stato. "Questa occasione è anche un'occasione di riflettere sull'anno passato e quello che verrà, sulla pace che diventa ogni giorno di più un bene prezioso da conquistare. Una speranza di pace concreta, oltre che in Medio Oriente, sembra profilarsi anche in Ucraina, noi ce lo auguriamo, sperando che sia una pace vera ma anche giusta", ha detto La Russa. 🔗 Leggi su Open.online

