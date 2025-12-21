Anziano lancia 21mila euro dalla finestra al finto carabiniere truffa sventata | arrestato da quelli veri
Ha consegnato a un Carabiniere un sacchetto con all'interno 21mila euro per aiutare la figlia coinvolta in un grave incidente. Ma era una truffa. I militari dell'Arma di Udine hanno arrestato un giovane che ha tentato di raggirare un anziano di 89 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
