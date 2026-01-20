Sventata truffa da 1600 euro | arrestato il ' finto carabiniere' seriale

Un uomo è stato arrestato per aver messo in atto la classica truffa del finto carabiniere, tentando di ingannare due anziani nella stessa giornata. La sua condotta, finalizzata a sottrarre circa 1.600 euro, è stata prontamente sventata grazie all’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere comportamenti cauti e di verificare sempre le richieste di denaro provenienti da presunti ufficiali.

