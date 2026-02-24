A Pontedera è tempo di ' Ponte di Parole' i libri protagonisti del festival

Il festival 'Ponte di Parole' a Pontedera nasce dalla voglia di promuovere la lettura e coinvolgere la comunità, con il motivo che i libri attirano sempre più pubblico. Ogni anno, l’evento attira scrittori e appassionati, offrendo incontri, laboratori e concorsi dedicati ai lettori di tutte le età. Quest’anno, l’obiettivo è far emergere nuove voci e stimolare il desiderio di condividere storie. La rassegna si svolge dal 7 al 12 aprile in vari spazi della città.

Torna a Pontedera dal 7 al 12 aprile 'Ponte di Parole', il festival letterario diffuso che fa incontrare autori e lettori, ma che propone anche concorsi, laboratori, confronti. Una città intera che, per una settimana, diventa palcoscenico del libro a 360 gradi, con presentazioni a ciclo continuo.