Una serata dedicata al Frappato, organizzata dall’ONAV a Siracusa, ha mostrato le caratteristiche di questo vino con note di marasca e rosa, evidenziando la sua freschezza e l’eleganza moderna. Durante l’evento, sono state raccontate storie legate alla produzione e alle sfumature di questa varietà. La serata ha avuto come protagonisti il vino e i partecipanti, che hanno potuto assaporarne le peculiarità.

Freschezza, profumi di marasca e rosa, ed un’eleganza contemporanea che sta conquistando i mercati internazionali. È il Frappato il protagonista assoluto del prossimo evento firmato ONAV Siracusa, in programma il 12 marzo presso la suggestiva cornice del Teatro Greco Cafè a partire dalle 20.30. L’iniziativa si configura come un vero e proprio viaggio sensoriale dedicato al vitigno principe della Sicilia Orientale, capace di fare della leggerezza e della vivacità i suoi tratti distintivi. Non si tratterà di una semplice degustazione, ma di un racconto corale che attraverserà sei diverse interpretazioni del vitigno, analizzando come il territorio, il clima e la visione dei produttori possano plasmare sfumature differenti e sorprendenti. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Il fascino elegante del Frappato: ONAV Siracusa presenta una serata tra storie e sfumature

