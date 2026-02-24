Il chitarrista del Liga e dei Litfiba a Coseano per una serata di musica e storie

Federico Poggipollini, noto chitarrista dei Litfiba e di Ligabue, si esibirà a Coseano per una serata di musica e racconti. La sua partecipazione deriva dalla volontà di condividere esperienze e sfide della sua carriera artistica. Durante l’evento, il pubblico ascolterà anche aneddoti legati ai concerti e alla vita di palco. La serata promette un’ampia riflessione sulla musica rock italiana e sulle sue evoluzioni. La data dell’evento è stata già annunciata.

Una serata di talk-show e musica live andrà in scena a Coseano, con un ospite davvero speciale: Federico Poggipollini, storico chitarrista dei Litfiba e attuale chitarrista di Ligabue. L'evento sarà gestito dalla speaker radiofonica di radio Company Giulia Pegorini. Il grande musicista condividerà momenti di racconti, aneddoti e curiosità riguardanti la sua carriera, alternati un'esibizione live con brani appartenenti al suo progetto "Laladra". Appuntamento a domenica 29 marzo, alle 21, alla sala comunale La Galetiere di Coseano. L'evento è organizzato dall'associazione culturale "La Sagrada Familia", nata meno di un anno fa ma con già vari progetti all'attivo.