Roma si prepara a vivere una serata speciale nel giorno di San Valentino. Tra le luci del tramonto e il fascino del Colosseo, molti romani e turisti cercano un modo diverso per festeggiare. Le strade della città si riempiono di coppie e visitatori pronti a godersi un’atmosfera romantica. Il 14 febbraio 2026 promette di essere una notte da sogno nel cuore della città eterna.

Il 14 febbraio 2026, Roma si trasforma in una scena da fiaba per chi cerca un San Valentino fuori dal comune. Al centro dell'evento, il rooftop Le Terrazze al Colosseo, all'ultimo piano dell'Hotel Room Mate Mia Collection in via Capo d'Africa, 54, diventa il palcoscenico di una serata che unisce l'eleganza della gastronomia, la suggestione del panorama e la magia del momento. L'atmosfera è pensata per regalare un'esperienza indimenticabile: tra luci soffuse, il profilo del Colosseo illuminato che si staglia sul cielo romano e un menù creato con cura dallo chef Daniele Marzella. L'evento, organizzato dall'agenzia Nosilence Eventi, si svolgerà dalle 20.

© Ameve.eu - San Valentino a Roma: tra luci del tramonto e il fascino del Colosseo per una serata da sogno

Il 14 febbraio 2026 si avvicina, e Roma si prepara a offrire occasioni autentiche per celebrare l’amore.

