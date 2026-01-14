Torna a Venezia la rassegna Jazz& con la stella del fado Dulce Pontes

Il 23 aprile, al Teatro Malibran di Venezia, ritorna Dulce Pontes, la celebre interprete di fado portoghese. A dieci anni dal suo memorabile concerto al Teatro La Fenice, la cantante offre un nuovo appuntamento nel contesto della rassegna Jazz&. Un’occasione per ascoltare dal vivo la sua voce intensa e coinvolgente, in un evento che unisce la tradizione musicale portoghese con l’atmosfera unica di Venezia.

A dieci anni dal suo indimenticabile concerto al Teatro La Fenice, la voce di Dulce Pontes torna a incantare Venezia con un evento speciale il 23 aprile al Teatro Malibran. La celebre cantante portoghese, rinnovatrice del fado, che conquistò anche il maestro Ennio Morricone, sarà la stella della.

