Da oggi la Triennale Milano riapre le porte del Museo del Design Italiano con un allestimento completamente rinnovato. La mostra espone 400 oggetti scelti tra i pezzi più significativi, pronti a raccontare l’evoluzione del design italiano. Il nuovo percorso è stato curato dal direttore Marco Sammicheli e da Marilia Pederbelli, con un progetto di allestimento firmato da Roberto Giusti.

Triennale Milano presenta da oggi il nuovo percorso espositivo del Museo del Design Italiano, a cura del direttore Marco Sammicheli e di Marilia Pederbelli, con progetto di allestimento di Roberto Giusti. L’itinerario presenta gli oggetti più significativi della collezione permanente dell’istituzione, comprese le acquisizioni più recenti, messi in dialogo con il contesto culturale, industriale e sociale in cui sono stati progettati e prodotti. Attraverso una selezione di oltre 400 oggetti, progetti e documenti ideati e prodotti tra la fine degli anni Venti e l’inizio del Duemila, il Museo racconta la storia delle sperimentazioni e delle trasformazioni del design italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Museo Design, nuovo allestimento con una selezione di 400 oggetti

