Plastica mozziconi e bottiglie di vetro eliminati dai parchi | così i volontari si prendono cura della città
Lo scorso fine settimana, i Ministri Volontari di Scientology di Ravenna hanno partecipato a un'operazione di pulizia nei parchi pubblici della città. Con impegno e collaborazione, hanno rimosso plastica, mozziconi e bottiglie di vetro per migliorare il decoro e la vivibilità delle aree verdi locali. Un gesto concreto a favore dell'ambiente e della comunità.
Lo scorso fine settimana i Ministri Volontari di Scientology di Ravenna sono intervenuti in due parchi pubblici per raccogliere i rifiuti abbandonati e dare maggiore decoro alle aree verdi della città. I cittadini volontari hanno raccolto plastica, mozziconi, lattine, bottiglie di vetro, cartoni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
