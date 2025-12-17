Plastica mozziconi e bottiglie di vetro eliminati dai parchi | così i volontari si prendono cura della città

Lo scorso fine settimana, i Ministri Volontari di Scientology di Ravenna hanno partecipato a un'operazione di pulizia nei parchi pubblici della città. Con impegno e collaborazione, hanno rimosso plastica, mozziconi e bottiglie di vetro per migliorare il decoro e la vivibilità delle aree verdi locali. Un gesto concreto a favore dell'ambiente e della comunità.

Le bevande in bottiglie di vetro hanno più microplastiche di quelle in plastica - "Ci aspettavamo il risultato opposto quando abbiamo confrontato il livello di microplastiche in diverse bevande vendute in Francia", ha commentato Iseline Chaïb, tra gli autori dello studio. repubblica.it

PULIZIA RIFUTI Raccolti rifiuti vari tra plastica, cartacce, mozziconi e 60 bottiglie di vetro. #lattacco #foggia #laviadellafelicità #rifiuti - facebook.com facebook

