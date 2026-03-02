Università di Genova l’evento per il No al referendum si farà | concessa l’aula Meridiana dopo le polemiche

L’università di Genova ha deciso di confermare l’evento sul No al referendum sulla giustizia, che si terrà oggi alle 17 nell’aula Meridiana. Dopo aver inizialmente respinto l’organizzazione, l’ateneo ha concesso la sala per l’appuntamento, nonostante le polemiche. L’iniziativa si svolgerà come previsto, attirando probabilmente diversi partecipanti.

Referendum, il caso dell’incontro per il “no” cancellato dall’Università di GenovaSi sarebbe dovuto tenere il 2 marzo, ma è stato annullato dal rettore perché non avrebbe dato voce anche alle ragioni del “sì”.

