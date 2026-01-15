Perché si continua a ripetere lo stesso errore? Te lo rivela lo studio Unibo

Perché tendiamo a ripetere gli stessi errori, anche quando conosciamo le alternative migliori? È la domanda che si sono posti ricercatori dell’Università di Bologna, il cui studio, pubblicato su ‘The Journal of Neuroscience’, analizza i meccanismi cognitivi alla base di questo comportamento. L’indagine, condotta presso il Campus di Cesena, offre spunti utili per comprendere le scelte umane e i motivi per cui spesso non cambiamo strategia.

Cesena, 15 gennaio 2026 – Vi capita mai di continuare a prendere sempre le stesse decisioni, anche quando sapete che non è la scelta più giusta e, soprattutto, che esiste un'alternativa migliore? E' la domanda che si sono posti un gruppo di ricercatori del Centro di Neuroscienze Cognitive all' Università di Bologna, i quali hanno svolto uno studio - pubblicato anche sul 'The Journal of Neuroscience' - presso il Campus di Cesena. L'esperimento che è stato svolto . Per arrivare a spiegare il fenomeno, gli studiosi hanno svolto un esperimento, diviso in tre fasi, attraverso l'utilizzo di una slot machine virtuale: nella prima fase, i partecipanti hanno imparato ad associare la comparsa di alcune immagini a risultati vincenti.

