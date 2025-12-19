Allegri-Oriali che mazzata per il rossonero | condanna netta dai piani alti del calcio italiano

Il Napoli si prepara a conoscere l’avversaria per la finale di Supercoppa italiana. Nel frattempo, però, la società resta allerta per la situazione legata a Massimiliano Allegri. Gli azzurri pretendono provvedimenti, che molto probabilmente arriveranno. Nel frattempo, è arrivata la condanna del Presidente della FIGC. Gravina contro Allegri: “Atteggiamenti inguardabili”. Gabriele Gravina si è schierato contro gli atteggiamenti di Allegri, il quale è andato giù pesante nei confronti di Lele Oriali: “Dobbiamo riacquistare il senso dell’educazione, quei movimenti e quegli atteggiamenti in panchina sono inguardabili, è una moda per apparire più interessante, si è convinti sbagliando che più si urla più si influenzano le scelte del arbitro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Max Allegri «fuori controllo», l’accusa del Napoli e la raffica di insulti a Oriali mentre lo trattengono: cosa gli ha urlato davanti alle telecamere – Il video - Tra l'allenatore del Milan e il dirigente del Napoli scoppia la lite: cosa è successo in Arabia ... open.online