Il mio canto libero Il sogno di Giulia | Io nel Coro della Scala Mi emoziono al lavoro
Giulia, giovane e talentuosa, si esibisce regolarmente nel Coro della Scala di Milano, un sogno diventato realtà. La sua voce fresca e il sorriso sincero accompagnano le giornate di lavoro nel prestigioso teatro, simbolo di eccellenza lirica. Ogni giorno, con passione e dedizione, vive il suo talento tra le mura di uno dei teatri più importanti al mondo, condividendo un’esperienza unica e coinvolgente.
Fresca, sorridente, una voce magnifica, la incontriamo mentre esce dal Teatro alla Scala di Milano dove entra tutti i giorni, sei giorni su sette. Pochi giorni fa era sul palco di “Lady Macbeth nel Distretto di Mcensk“. Esausta e insieme euforica. Giulia Taccagni da Desio, 33 anni, ha appena portato a casa la sua quarta Prima della Scala in carriera. E molte altre la attendono, dato che dal 2022 è entrata stabilmente in uno dei cori più importanti del mondo Coro. Maggiore di 4 fratelli, è cresciuta in una famiglia dove la musica si respirava come l’ossigeno. "Mio padre suonava il clavicembalo e dirige la Corale Bilacus di Bellagio, i quattro nonni sono tutti melomani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il mio canto libero. Il sogno di Giulia: Io, nel Coro della Scala. Mi emoziono al lavoro.
Il mio canto libero. Il sogno di Giulia: "Io, nel Coro della Scala. Mi emoziono al lavoro" - Reduce dalla sua quarta Prima in uno dei teatri più prestigiosi del mondo racconta gli inizi nella scuola del paese e i tanti sacrifici affrontati "Durante il Covid mi ero messa a insegnare per sbarca ... ilgiorno.it
