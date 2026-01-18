Il mio canto libero Il sogno di Giulia | Io nel Coro della Scala Mi emoziono al lavoro

Giulia, giovane e talentuosa, si esibisce regolarmente nel Coro della Scala di Milano, un sogno diventato realtà. La sua voce fresca e il sorriso sincero accompagnano le giornate di lavoro nel prestigioso teatro, simbolo di eccellenza lirica. Ogni giorno, con passione e dedizione, vive il suo talento tra le mura di uno dei teatri più importanti al mondo, condividendo un’esperienza unica e coinvolgente.

Fresca, sorridente, una voce magnifica, la incontriamo mentre esce dal Teatro alla Scala di Milano dove entra tutti i giorni, sei giorni su sette. Pochi giorni fa era sul palco di “Lady Macbeth nel Distretto di Mcensk“. Esausta e insieme euforica. Giulia Taccagni da Desio, 33 anni, ha appena portato a casa la sua quarta Prima della Scala in carriera. E molte altre la attendono, dato che dal 2022 è entrata stabilmente in uno dei cori più importanti del mondo Coro. Maggiore di 4 fratelli, è cresciuta in una famiglia dove la musica si respirava come l’ossigeno. "Mio padre suonava il clavicembalo e dirige la Corale Bilacus di Bellagio, i quattro nonni sono tutti melomani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

