Affitti brevi il Consiglio dei Ministri impugna la legge dell’Emilia-Romagna Il Pd | Che disastro

Affitti brevi il Consiglio dei Ministri impugna la legge dell'Emilia-Romagna

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge sugli affitti brevi approvata dall’Emilia-Romagna a dicembre. La decisione arriva dopo che il governo ha valutato alcune criticità e ha deciso di mettere un freno alla normativa regionale. Il Partito Democratico ha commentato il passo come un vero disastro, criticando la mossa del governo. Ora si attende il passaggio in Parlamento e le possibili conseguenze sulla legge regionale.

Bologna, 11 febbraio 2026 – La legge sugli affitti brevi, la Regione Emilia-Romagna l'aveva adottata il 17 dicembre, dopo 48 ore di dibattiti. Oggi il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha deciso di impugnare la legge. Sempre a dicembre la Consulta aveva respinto analogo ricorso del Governo sulla legge regionale della Toscana. Di cosa si tratta? Secondo la legge regionale, composta da quattro titoli e tredici articoli totali, le amministrazioni comunali potevano intervenire con strumenti e regolamenti urbanistici propri, riguardo gli immobili destinati alla locazione breve, con l'obiettivo di differenziare il mercato turistico da quello residenziale, ma mantenendo la possibilità di rientro nell'uso ordinario.

