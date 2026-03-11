Viene organizzato un concerto tributo a Tom Waits con tre band che propongono musica tra alternative rock e punk. Durante l’evento si terrà anche un reading con il poeta Paolo Agrati. La serata offre un’interpretazione delle atmosfere di Waits, con particolare attenzione alle canzoni del suo album Rain Dogs, caratterizzate da toni malinconici e atmosfere scalcagnate.

La potenza sonora di tre band che si muovono tra alternative rock e punk. E poi un’immersione nei mondi di Tom Waits, nelle sue atmosfere scalcagnate e malinconiche, per scoprire in particolare le storie cantate nel suo storico concept Rain Dogs. Tanta musica di scena al Bloom di Mezzago nel fine settimana. Gli amplificatori del palco di via Curiel alzeranno il loro volume venerdì alle 21.45 con la “ Dischi Soviet Night ”, una serata dedicata alle produzioni della Dischi Soviet Studio. Ad aprire le danze saranno i The Junction, band che mescola indie rock e attitudine punk, grinta garage, venature noise e toni pop. Al centro multiculturale mezzaghese presenteranno la loro ultima uscita “Cransac”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il concerto tributo a Tom Waits. Un reading col poeta Paolo Agrati

