Lavori socialmente utili | il Comune seleziona sei figure

Il Comune di Vigonza ha avviato le selezioni per sei posizioni temporanee dedicate a prestazioni socialmente utili. Le figure selezionate svolgeranno attività a beneficio della comunità, grazie a fondi regionali e comunali. La procedura è aperta a candidati interessati a contribuire al miglioramento dei servizi locali, con un impegno che mira a rafforzare il ruolo sociale delle attività svolte.

Il comune di Vigonza apre a 6 lavoratori. In corso le selezioni per l'assunzione temporanea di lavoratori che si cimenteranno in prestazioni socialmente utili, grazie ai fondi regionali e comunali. É scaduto lo scorso 7 gennaio il termine per presentare le domande per aderire al progetto "Lavori.

