A Pasiano l' aperitivo con l’arte e il genio di Woody Allen

Da pordenonetoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pasiano si svolge un evento speciale: un aperitivo dedicato all’arte e al genio di Woody Allen. La serata unisce musica di George Gershwin, immagini di Manhattan in bianco e nero e l’irresistibile personalità del regista. Un appuntamento che attira gli appassionati di cinema e cultura, pronti a immergersi in un’atmosfera unica.

Il genio nevrotico e irresistibile di Woody Allen, le inconfondibili melodie di George Gershwin e la Manhattan in bianco e nero catturata dall’occhio leggendario di Gordon Willis sono gli ingredienti di questo frizzante Aperitivo con l’Arte.Uno spettacolo ironico e travolgente che ripercorre la.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Pasiano Aperitivo Con ArtE

Buon compleanno Woody Allen: il genio del cinema festeggia 90 anni

Woody Allen genio del cinema e dell'umorismo: ecco i suoi film più belli (e dove vederli in streaming) e le sue battute più folgoranti

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.