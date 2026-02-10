A Pasiano l' aperitivo con l’arte e il genio di Woody Allen

A Pasiano si svolge un evento speciale: un aperitivo dedicato all’arte e al genio di Woody Allen. La serata unisce musica di George Gershwin, immagini di Manhattan in bianco e nero e l’irresistibile personalità del regista. Un appuntamento che attira gli appassionati di cinema e cultura, pronti a immergersi in un’atmosfera unica.

