Febbraio si apre con il desiderio di prendersi cura di sé. Dopo le feste, molte persone tornano in palestra o si dedicano a passeggiate all’aria aperta. È il momento di recuperare energie e concentrarsi sul proprio benessere, fisico ed emotivo. La stagione si avvicina alla primavera e invita a muoversi di più.

C ol nuovo anno c’è un ritorno al benessere e allo sport con gli eventi di febbraio. Archiviate le festività, si ritorna a concentrarsi su movimento, recupero e cura quotidiana del corpo e della mente. Il 2026 si apre, infatti, all’insegna di uno stile di vita più attivo e consapevole. A raccontarlo sono i nuovi dati di Klarna che registrano un aumento significativo degli interessi (anche in base alle spese effettuate) in ambito sport, fitness e wellness già nelle prime settimane dell’anno. Leggi anche › Fitness+ e il tempo per sé: il nuovo allenamento è breve, preciso e costante Il confronto tra i primi 11 giorni di dicembre 2025 e i primi 11 giorni di gennaio 2026 evidenzia un cambio di passo netto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Febbraio è il mese che ci traghetta verso la primavera, momento perfetto per iniziare a dedicarsi al proprio benessere fisico ed emotivo

Se hai aperto il calendario del telefono e ti sei trovato davanti a febbraio 2026 come il mese perfetto, non sei il solo.

Perché febbraio 2026 è diventato virale come il mese perfetto (ma non per tutti)Febbraio 2026 è il mese perfetto: 28 giorni, quattro settimane complete e un raro allineamento rettangolare che ha conquistato il web. greenme.it

Stipendio febbraio 2026, docenti e ATA: importo visibile su NoiPA. E’ il mese più attesoL'importo dello stipendio del mese di febbraio è il più atteso, per il conguaglio. Quest'anno si aggiunge l'una tantum spettante per il contratto 2022/24. orizzontescuola.it

Febbraio, mese dello Spirito Santo e della Sacra Famiglia, è un invito a tornare all’essenziale: l’amore che tiene uniti, la fede che illumina il cammino e quei legami quotidiani che rendono ogni famiglia davvero forte Con noi la teologa suor Roberta Viner facebook

Febbraio, mese dello Spirito Santo e della Sacra Famiglia: un richiamo all’amore che unisce, alla fede che guida e ai legami che rendono forte ogni famiglia A @dibuonmattino dalle 7.30Canale 28 - 157 Sky #Tv2000 #6febbraio x.com