Perde il controllo dell' auto e si schianta contro il guardrail | morta una donna

Nella giornata di sabato 3 gennaio 2026, a Castel di Sangro, un'auto guidata da un'anziana donna ha perso il controllo e si è schiantata contro un guardrail, provocando la morte di Rosa Graziani, 86 anni, di Ortona. L'incidente rappresenta un tragico episodio sulle strade abruzzesi nel primo fine settimana dell'anno, evidenziando ancora una volta l'importanza della sicurezza alla guida.

Sangue sulle strade abruzzesi nel primo fine settimana del 2026. Nel pomeriggio di sabato 3 gennaio, un'anziana originaria di Ortona, Rosa Graziani, di 86 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Castel di Sangro (L'Aquila). Secondo quanto si è appreso, non sarebbero coinvolti altri.

