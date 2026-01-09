Nel 2026 vestiremo come boy-scout parola di Miu Miu

Nel 2026, l’estetica boy-scout si afferma come una delle tendenze più interessanti della moda, secondo Miu Miu. Camicie in popeline, giacche da campo, gonne con tasche applicate, calze spesse e scarpe comode diventano elementi di uno stile sobrio e funzionale. Questa tendenza non è più solo una citazione nostalgica, ma una scelta estetica che unisce praticità e raffinatezza, segnando un nuovo modo di interpretare il guardaroba contemporaneo.

Camicie in popeline, giacche da campo, gonne con tasche applicate, calze spesse e scarpe comode. Nel 2026 il guardaroba da boy-scout smette di essere una citazione ironica o nostalgica e diventa una delle estetiche più interessanti della moda. Ordinato ma non rigido, funzionale ma non eccessivamente tecnico: è un modo di vestire disciplinato, ma gentile. Non è outdoor estremo, non è performance. È un'idea di abbigliamento chic ma in movimento, lanciato e poi confermato con la sua ultima collezione da Miu Miu. Lo strano caso dello stile boy-scout. In un momento in cui la moda oscilla tra performance estetica e comfort, lo stile boy-scout trova una strada tutta sua.

