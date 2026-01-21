Le stringate robuste, un classico intramontabile, stanno tornando di moda. Da marchi come Paraboot a Miu Miu, queste calzature si affermano come un elemento versatile e dal carattere deciso, apprezzato anche dalle donne. Non si tratta di un semplice ritorno estetico, ma di un nuovo modo di interpretare la scarpa classica, combinando funzionalità e stile senza eccessi.

N on è un revival nostalgico né una moda passeggera: le stringate robuste sono tornate, e questa volta parlano anche e soprattutto al femminile. Scarpe nate per durare, con suole importanti e un’estetica funzionale, oggi si impongono come alternativa cool ai classici mocassini: con lacci e contraddistinte dalla tomaia cucita a vista, un po’ da nerd, diciamocelo, ma con un appeal di tendenza che conquista le fashioniste amanti del casual non casuale. Outfit di gennaio 2026: 5 ispirazioni chic per affrontare l’inverno con stile X Leggi anche › Giorno paga. 10 must-have da comprare con lo stipendio di gennaio 2026 In principio c’era solo un nome: Paraboot. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Paraboot a Miu Miu, il ritorno delle stringate robuste che piacciono anche a lei

Leggi anche: Miu Miu Beauty apre casa a Miami e trasforma il retail in un trip sensoriale

Leggi anche: Gigi Hadid nella nuova campagna cottagecore di Miu Miu

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nerd chic. Da Paraboot a Miu Miu, il ritorno delle stringate robusteLe scarpe più solide tornano a definire lo stile al femminile. Tra heritage, street style e nuovi modelli N on è un revival nostalgico né una moda passeggera: le stringate robuste sono tornate, e ques ... iodonna.it