Milano annuncia il trasferimento del centro per disabili

Il centro (grande quasi 900 metri quadrati a cui si aggiunge un grande giardino) è stato pensato per chi ha una disabilità del 100% e rappresenta un'eccellenza in tutta la città. Ma - secondo Palazzo Marino - ora deve essere trasformato per accogliere le crescenti richieste di chi ha disabilità minori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, il centro per disabili "Anfossi" trasloca: i genitori...

"Ora una commissione comunale sul Centro Diurno di via Anfossi"La Commissione comunale Welfare e Salute esaminerà i piani del Comune riguardanti il Centro Diurno Disabili di via Anfossi.

Stop a Cascina Costa Bassa. Il centro diurno traslocaDopo 43 anni di attività, il Centro diurno integrato di Cascina Costa Bassa, situato nel Parco di Monza, chiuderà i battenti a fine marzo, segnando la fine di un’importante presenza sul territorio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026 accende Verona: evento speciale al Centro Commerciale Adigeo il 17 gennaio; Humanitas è anche in Piola: nuovo centro medico a Milano; Come sarà il centro sportivo di Cambiasso nella periferia di Milano; Dopo Bologna e Milano, il centro storico di Roma a 30 km/h. Cosa cambia.

Gestione del Reflusso Gastroesofageo: Scopri il Centro Specializzato a MilanoAl Policlinico San Donato, offriamo un trattamento personalizzato e all'avanguardia per il reflusso gastroesofageo, garantendo un approccio terapeutico innovativo per il benessere dei pazienti. tuobenessere.it

Centro sportivo XXV Aprile, il Cus Milano scrive al Comune: «L’atletica non può essere cancellata»Cus Milano contro il PPP sul Centro sportivo XXV Aprile: «Rischio per l’atletica leggera e per uno storico impianto pubblico». milanosportiva.com

Il Centro Gulliver partecipa come Silver Partner alla Milano Marathon del 12 aprile per solidarietà. - facebook.com facebook