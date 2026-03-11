Il Cdr di Citynews e Figec denunciano tagli al personale senza preavviso dell' azienda
Il Comitato di Redazione di Citynews e il sindacato Figec hanno segnalato recenti riduzioni del personale operate dall’azienda senza alcun preavviso. I rappresentanti dei giornalisti hanno espresso preoccupazione per le modalità con cui sono stati gestiti i licenziamenti. La situazione riguarda vari dipendenti coinvolti in questi tagli improvvisi, che sono stati comunicati senza notifiche precedenti.
