Natale al Monaldi | Messa e concerto dedicati al personale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli

Il Natale al Monaldi ha visto la celebrazione di una messa e un concerto dedicati al personale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. L’evento, svoltosi nell’Aula Magna dell’Ospedale, ha rappresentato un momento di riflessione e condivisione, promosso da figure religiose come Padre Antonio Vellutino, Padre Alfredo Tortorella e Don Mario de L’Aquila. Un’occasione per rafforzare il senso di comunità e vicinanza tra i professionisti dell’ospedale in un periodo speciale

Un momento di raccoglimento, condivisione e vicinanza ha accompagnato oggi la comunità dell’Azienda Ospedaliera dei Colli in occasione della Messa per il Natale celebrata da Padre Antonio Vellutino, padre Alfredo Tortorella e don Mario de L’Aquila nell’Aula Magna dell’Ospedale Monaldi. Un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: I dipendenti dell’Azienda Ospedaliera in stato di agitazione: «A rischio operatività dei servizi e professionalità» Leggi anche: Al via in Azienda Ospedaliera a Padova la scuola robotica urologica La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Natale al Monaldi: messa e concerto per il personale dell'azienda ospedaliera; Napoli, artigianato e solidarietà: il Christmas Party di Real Estate Revolution per il Santobono; Ministero della Salute, la tecnologia in sanità diventa consultiva; Christmas Party di Real Estate Revolution: ricavato devoluto alla Fondazione Santobono Pausilipon - Napoli. Natale, al Monaldi la Messa e il Concerto per il personale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli - Un momento di raccoglimento, condivisione e vicinanza ha accompagnato oggi la comunità dell’Azienda Ospedaliera dei Colli in occasione della Messa per il ... msn.com

Natale a Bergamo: le messa della vigilia alle Autolinee e i concerti in Santa Maria Maggiore - Nella seconda domenica del Tempo di Natale, il 4 gennaio, l’Ordinarium tornerà a essere affidato al canto monodico, mentre il Proprio sarà arricchito da pagine di polifonia rinascimentale francese, ... bergamo.corriere.it

NAPOLI Ospedale Monaldi - DH Oncologico. Il Diacono Gianluca guida un momento di preghiera in preparazione al Natale. Gesù Bambino è accolto in una poltroncina della sala di attesa, una di quelle poltroncine dove abitualmente siedono i malati in attesa - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.