Pescara - Un uomo denuncia di essere stato contrassegnato come “omosex” su referto medico, sollevando interrogativi su privacy, diritti e consensi in strutture sanitarie italiane. Si sente tradito, colpito nella sua dignità e trattato con discriminazione: è quanto afferma il 61enne pescarese Enzo Speranzini Anelli, che nei giorni scorsi ha reso pubblica la sua esperienza all’ospedale di Pescara. Al termine di una visita, la dottoressa incaricata avrebbe, digitando al computer, esclamato ad alta voce: “specifico paziente omosex”. Parole che sarebbero poi state inserite ufficialmente nel documento clinico. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Shock in ospedale: annotato come ‘paziente omosex’ sul referto, scoppia la polemica

Leggi anche: Nordio, Roccella e le parole alla conferenza sul femminicidio: scoppia la polemica

Leggi anche: Un futuro sindaco musulmano nel Ferrarese? Scoppia la polemica sul servizio di Rete4

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

"Orrore infinito". Va in ospedale e poi la scoperta shock, cosa hanno trovato nel suo zaino - facebook.com facebook