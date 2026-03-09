Quasi due anni di attesa per un test genetico | Senza una diagnosi mia figlia non si può curare

Una madre ha atteso quasi due anni per ottenere l’esito di un test genetico che potrebbe aiutare a capire la condizione di sua figlia. Senza questa diagnosi, la bambina non può ricevere le cure necessarie. La storia riguarda una famiglia che spera in una soluzione dopo un lungo periodo di attese e incertezze. La vicenda si concentra sul tempo trascorso e sull’importanza di una risposta diagnostica.

La denuncia di una madre a PalermoToday che, nel maggio del 2024, aveva accompagnato la figlia 22enne nel laboratorio specializzato del Cervello. "Epilettica sin da quando è bambina, ora ha sanguinamenti frequenti e rush cutanei molto dolorosi e invalidanti". La direzione sanitaria dell'ospedale: "Ritardi dovuti alla tipologia degli esami richiesti" Aspetta per quasi due anni l'esito di un test genetico che potrebbe essere decisivo per chiarire il suo quadro clinico. Nonostante la consapevolezza che fossero degli esami lunghi e complessi, superato il termine indicativo che le era stato fornito dal laboratorio di Genetica umana del... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

