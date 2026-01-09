Alemanno bocciato il ricorso straordinario Cassazione | Inammissibile
La Cassazione ha respinto il ricorso straordinario presentato dalla difesa di Gianni Alemanno, confermando la validità della condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze. La decisione rappresenta un passaggio definitivo nel procedimento giudiziario, lasciando invariata la posizione dell’ex sindaco di Roma, attualmente in carcere. La vicenda si inserisce nel percorso di approfondimento sulle vicende giudiziarie legate alla politica italiana.
(Adnkronos) – La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dalla difesa di Gianni Alemanno, che sta scontando in carcere una condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze. L’ex sindaco di Roma chiedeva la revoca della porzione della pena relativa appunto al traffico di influenze in conseguenza dell’abolizione del reato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
