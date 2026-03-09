Carta del docente non trasmissibile agli eredi | il TAR dichiara inammissibile il ricorso per l’ottemperanza del giudicato sulla carta elettronica

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’ottemperanza del giudicato sulla “carta elettronica”. La sentenza n.2942026 riguarda la questione della non trasmissibilità della Carta del docente agli eredi. La decisione del TAR si basa sull’interpretazione delle norme relative alla validità e alla trasmissione di questo beneficio. La sentenza stabilisce che il ricorso non può essere accolto.

La decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con la sentenza n.2942026, pubblicata lo scorso 29 gennaio, riguarda un ricorso per ottemperanza proposto da un’erede di un docente defunto, che chiedeva l’esecuzione di una sentenza della Corte d’appello in materia di Carta del docente prevista dalla legge n. 1072015. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Leggi anche: Carta del Docente a 383 euro dal 9 marzo, M5S attacca: “Il Governo arriva in ritardo, taglia la Carta del docente e fa pagare agli insegnanti il conto”

Leggi anche: Termovalorizzatori, il Tar Sicilia dichiara inammissibile il ricorso contro il Piano regionale

Altri aggiornamenti su Carta del docente non trasmissibile...

Temi più discussi: Carta del docente, oggi l'accredito. Non è un click day, non bisogna accedere o spendere necessariamente oggi, ci sarà la fila; Carta del Docente, quando arriva? Mancano tre mesi alla fine dell'anno scolastico e ancora nulla; Carta del docente 2025/2026, c’è il via libera: importo, requisiti, quando si può attivare; Carta docente 2025/2026: il MIM taglia il bonus a 383 euro.

Carta del Docente da oggi al via: come accedere e creare il buonoDa oggi attiva la Carta del Docente 2026: 383€ per oltre un milione di prof. Ecco le novità su scadenze, acquisti di PC ogni 4 anni e come generare subito il tuo buono con SPID o CIE ... skuola.net

Carta del docente, piattaforma 2025/26 riaperta. Accredito di 383 euroRiaperta la piattaforma cartadeldocente.istruzione.it; presente l'accredito di 383 euro. Ecco chi lo riceve e le spese ammissibili. orizzontescuola.it

Illustrissimo Ministro, desidero inviarLe alcune considerazioni che credo rispecchino il sentire comune di tanti docenti italiani. Con stima. Daniela Malini La carta docente ridotta: un segnale sbagliato La riduzione della Carta del docente da 500 a circa 383 eur - facebook.com facebook

La riforma della carta del docente apre un confronto politico tra Matteo Renzi, che introdusse il bonus nel 2015 con il suo governo, e l’attuale ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Al centro del dibattito la riduzione dell’importo individuale e … x.com