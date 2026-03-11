Il candidato sindaco Menchetti a Battifolle | Una comunità che cerca la rinascita

Il candidato sindaco Menchetti ha visitato Battifolle, dove ha incontrato i residenti e ascoltato le loro esigenze. Durante l'incontro, ha parlato di una comunità che spera in una rinascita e ha condiviso alcuni progetti in vista delle prossime elezioni amministrative. La visita si inserisce nel percorso della campagna elettorale della Lista Indipendente Per Arezzo, che si sta intensificando in questi giorni.

Nota stampa del candidato a sindaco della Lista Indipendente Per Arezzo Michele Menchetti. "C’è una buona notizia in queste settimane in cui la campagna elettorale per le amministrative di maggio sta entrando nel vivo. L’immobile ex scuola materna di Battifolle, in disuso da diversi anni, ma. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Menchetti candidato a sindaco, i prossimi appuntamenti della Lista Indipendente per ArezzoLa Lista Indipendente Per Arezzo annuncia i prossimi eventi organizzati in vista delle elezioni comunali imminenti. Il centrosinistra compatto sul candidato sindaco Cavalieri Foschini: “Il profilo giusto per guidare la comunità”È stato individuato da Partito democratico, Alleanza verdi e sinistra Rifondazione comunista, Partito socialista ttaliano, Azione, Italia viva,... Aggiornamenti e notizie su Il candidato sindaco Menchetti a... Temi più discussi: Menchetti e l’insoddisfazione dei cittadini di Rigutino: Stanchi di promesse non mantenute; Arezzo, Menchetti: Nomine e trasferimenti al novantesimo minuto nella pianta organica; Menchetti: Pioggia di concorsi e nomine ad Arezzo, perché?; Il Tar decide sul concorso per il nuovo comandante Pm. Cosa succede se viene annullato. Menchetti e l’insoddisfazione dei cittadini di Rigutino: Stanchi di promesse non mantenuteIl candidato a sindaco ha incontrato gli abitanti della frazione: Servono una nuova passerella, servizi bancari e bagni pubblici. Policiano: troppe e profonde le buche vicino al cimitero. Frassineto: ... arezzonotizie.it Il programma del candidato a sindaco Michele Menchetti tradotto in 5 lingueÈ un programma poliglotta quello della Lista Indipendente per Arezzo con Michele Menchetti che a gennaio ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco della città. Nel senso vero e ... corrierediarezzo.it Menchetti: “Pioggia di concorsi e nomine ad Arezzo, perché” - facebook.com facebook