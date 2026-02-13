Menchetti candidato a sindaco i prossimi appuntamenti della Lista Indipendente per Arezzo

Menchetti si candida a sindaco di Arezzo, perché vuole migliorare i servizi cittadini e coinvolgere i residenti. La Lista Indipendente per Arezzo ha programmato una serie di incontri nelle prossime settimane, per ascoltare direttamente le esigenze dei cittadini e presentare le proprie proposte. Uno di questi eventi si terrà nel quartiere di Saione, dove i residenti potranno confrontarsi con i candidati e scambiare idee.

La Lista Indipendente Per Arezzo annuncia i prossimi eventi organizzati in vista delle elezioni comunali imminenti. "Sabato 14 febbraio dalle 15 alle 19 saremo presenti "tra la gente" in piazza San Jacopo con un punto d'incontro per l'ascolto della cittadinanza. Successivamente mercoledì 18 febbraio alle ore 20.45 saremo al Cas di Giovi per parlare del nostro programma per Arezzo, con particolare attenzione al tema della raccolta differenziata."